Howard Carpendale im prisma-Podcast – Spaß und Freude zu Weihnachten

Seine Hits kennt man einfach: "Tür an Tür mit Alice", "Hello Again" oder "Ti amo". Seit mehr als 50 Jahren begeistert Howard Carpendale sein Publikum. Jetzt hat er ein besonderes Weihnachtsalbum aufgenommen. Zeit für ein Gespräch über Musik, Weihnachten und seine Wünsche.

Mir liegt es auf der Zunge, ihn mit "Hello Again" zu begrüßen, als ich Howard Carpendale treffe. Natürlich habe ich es nicht getan, als wir uns für ein ausführliches Gespräch in der Vorweihnachtszeit getroffen und auch eine neue Folge für unseren Promi-Podcast "HALLO!" aufgenommen haben.

"Ich weiß nicht, welche Worte ich finden soll, um es genau zu beschreiben: Ich finde einfach, dass mein neues Album das perfekte Weihnachtsalbum geworden ist", sagt Howard Carpendale stolz. Weshalb? Howard Carpendale: "Wir haben das Album 'Happy Christmas' genannt. Und es geht auch um fröhliche Weihnachten in diesem Jahr, denn wir haben zwei verdammt schwere Jahre hinter uns. Mit diesem Album möchte ich all diesen Menschen, die es sehr schwer hatten, auch ein bisschen Spaß und Freude bringen. Mit modernen Liedern, teilweise auch ein bisschen frech arrangiert, es ist klasse geworden."

Du hast das Album mit dem berühmten Royal Philharmonic Orchestra in London aufgenommen. Das muss für Dich doch eine große Ehre sein!

"Ja, das ist es. Es war ein bisschen wie in einem Traum, denn wir haben das Album sogar in den Abbey-Road-Studios aufgenommen, also da, wo die Beatles auch früher aufgenommen haben. Die Lieder, die wir für das Album ausgesucht haben, sind nicht nur die typischen traditionellen, die man eigentlich kennt. Ich habe den Eindruck, mir ist es etwas besser gelungen, als ich es urspünglich vorhatte. Und das ist bei mir selten."

Ich finde Deine Version des "Little Drummer Boy" sehr gelungen. Welches ist Dein Lieblingsstück auf dem Album?

"Ich bin ehrlich, eigentlich überspringe ich kein Lied, wenn ich das Album jetzt höre, weil mir alle richtig gut gefallen. Aber 'Stille Nacht', dieses Lied gefällt mir besonders gut und es ist der perfekte Abschluss dieses Albums."

Ich habe Dein Buch gelesen "Das ist meine Zeit". Dort ist im Detail beschrieben, wie Deine Karriere in Deutschland damals in Ostfriesland so richtig begann. Ich musste schmunzeln, ein Südafrikaner kommt ausgerechnet nach Ostfriesland!

"Ja, Meta hieß die Frau, die mir damals bei meiner Aufenthaltserlaubnis geholfen hat. In ihrer Musikkneipe war immer die Hölle los. Das war so etwas wie das Nashville von Ostfriesland damals, eine wunderschöne Zeit!"

Im kommenden Jahr geht Howard Carpendale auf große Tournee. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Außerdem freute er sich in unserem Gespräch sehr über die Überraschungsfragen von Giovanni Zarrella und Thomas Anders. Das, und auch wie er Weihnachten feiert, hören Sie in voller Länge in der neuen Folge unseres prisma-Podcasts "HALLO!". Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt oder direkt hier im Webplayer.