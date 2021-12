Gewinnen: "The Green Knight" mit Dev Patel auf DVD

Basierend auf der zeitlosen Artuslegende erzählt "The Green Knight" die abenteuerliche Geschichte des tollkühnen Sir Gawain (Dev Patel), Ritter der Tafelrunde. Um sich vor seiner Familie, seinem Volk und letztlich auch sich selbst zu beweisen, begibt sich der Neffe des König Artus auf die Reise seines Lebens mit dem Ziel, sich der ultimativen Herausforderung zu stellen: dem sagenhaften Grünen Ritter, einem gigantischen, smaragdgrünhäutigen Fremden und Prüfer der Menschen.

Mit seinem Fantasy-Spektakel "Thr Green Knight" widmet sich David Lowery der aus dem 14. Jahrhundert stammenden mittelalterlichen Ritterromanze "Sir Gawain and the Green Knight", ein eher unbekannter Teil des Geschichtenzyklus um den legendären König Artus. Eine gegen den Strich gebürstete, an Abenteuern reiche Rittermär ist ihm gelungen, gleichermaßen symbolreich, allegorisch und mysteriös, dennoch ganz dem modernen Kino mit seinen großen Schauwerten und verblüffenden Effekten verpflichtet.