"Sternstunden-Gala 2021": BR sammelt Spenden für den guten Zweck

Bei der Gala, die als Abschlussfest der alljährlichen BR-Spendenaktion zur Unterstützung von Kindern in Not gilt, werden Stargäste wie Roland Kaiser und Claudia Koreck erwartet.

Wegen der aktuellen Verschärfung der Pandemielage in Bayern ist noch nicht ganz klar, in welcher Form die ursprünglich als Live-Veranstaltung vor Publikum geplante "Sternstunden-Gala 2021" in der Nürnberger Frankenhalle stattfinden wird. Ein würdiges TV-Highlight wird sie auf jeden Fall. Und das schon allein deswegen, weil Franken immer verlässlich für Feststimmung sorgen. Neben Moderator Volker Heißmann, bekannt unter anderem vom Komiker-Duo "Waltraud und Mariechen", ist diesmal erstmalig Sandra Rieß als Moderatorin der Spendenveranstaltung mit an Bord. Die gebürtige Nürnbergerin kennt man aus der "BR24 Rundschau" und vom Wirtschaftsmagazins "Plusminus" (vom BR im Ersten).