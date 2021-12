Steven Spielberg über "West Side Story": "Schockierend, dass das Thema noch immer aktuell ist"

Im Alter von 74 Jahren hat Steven Spielberg zum ersten Mal in seiner Karriere einen Musical-Film gedreht. Dass der Stoff von "West Side Story" auch heute noch aktuell ist, findet der Regisseur "schockierend".

Steven Spielberg hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt und das Musical "West Side Story" fürs Kino verfilmt. "Ich wollte schon immer ein Musical machen", sagt der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Ich hatte mich als zehnjähriger Junge in die Musik des Broadway-Originals verliebt, die meine Eltern mit nach Hause gebracht hatten. Nichts hat mich seitdem mehr begeistert. Und deshalb habe ich mir vor etwa 15 Jahren versprochen: Wenn ich ein Musical drehe – und das wollte ich unbedingt – dann ist es 'West Side Story'."

Spielbergs Film basiert auf dem Broadway-Erfolg von 1957, der vier Jahre später zum ersten Mal verfilmt wurde. "West Side Story" erzählt eine Romeo-und-Julia Geschichte im New York der 50er-Jahre und spielt in einem heruntergekommenen Stadtviertel, in dem sich zwei rivalisierende Jugendgangs bekämpfen. Heute wie damals steht das Thema Rassenhass im Mittelpunkt der Handlung. "Es ist schockierend, dass das Thema heute noch immer sehr aktuell ist – aktueller als je zuvor", so Spielberg.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Im heutigen New York habe er seinen Film dennoch nicht ansiedeln wollen, so der 74-Jährige. "Es wäre unmöglich, 'West Side Story' im New York von heute spielen zu lassen. Die Songtexte sind in der Sprache der 1950-er, nicht in der Sprache von heute. Und die Songtexte wollten wir nicht ändern."

Angepasst wurden allerdings die Dialoge und die Figuren. "Drehbuchautor Tony Kushner hat alle Charaktere modernisiert – was sie sagen, wie sie sie zu sich selbst und zu anderen stehen", erklärt Spielberg im Interview. "Die Charaktere sind viel tiefgründiger und viel komplexer. Wenn die Leute heute ins Kino gehen, erwarten sie das. In den 1950-ern und den frühen 60-ern hat man eine solche Komplexität nicht erwartet. Die Charaktere sind heute viel reifer, aber der Film musste dennoch in den 50-ern spielen."

"West Side Story" startet am 9. Dezember in den deutschen Kinos. In den Hauptrollen spielen Rachel Zegler als María und Ansel Elgort als Tony.