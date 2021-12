Das Haus: Grusel aus der nahen Zukunft

In "Das Haus" werden zwei Schreckensszenarien verarbeitet: Deutschland wird von Rechtspopulisten regiert, und die Technik entwickelt ein Eigenleben.

Deutschland 2029: Der Journalist Johann Helström (Tobias Moretti) ist von der amtierenden rechtspopulistischen Partei mit einem Berufsverbot belegt worden. Es heißt, er habe in einem Artikel falsche Informanten zitiert und Fakten gefälscht. Er zieht sich mit seiner Frau Lucia (Valery Tscheplanowa) in sein Haus auf einer Ostseeinsel zurück, das mit dem Smart-Home-System "Peace of Mind" ausgestattet ist. Alles funktioniert digital: Die Türen öffnen sich von selbst, der Kühlschrank bestellt Lebensmittel, es wird automatisch Musik abgespielt, die Helström mag. Ein guter Ort um die Wunden zu lecken – und im besten Fall Helströms Unschuld zu beweisen. Bevor der allerdings einen Plan schmieden kann, überschlagen sich die Ereignisse. Es kommt zu einem Anschlag, seinem Artikel wird die Schuld dafür gegeben. Und das Smart Home funktioniert auch nicht so, wie es soll – oder versucht es eventuell, Helströms Wünsche zu sehr zu erahnen?

Der Film "Das Haus" basiert auf einer Kurzgeschichte des Journalisten Dirk Kurbjuweit, der sich selbst schon oft gefragt hat, was er machen würde, wenn Rechtspopulisten die Macht in Deutschland erlangen würden. Gleichzeitig verarbeitet er darin seine Technologieskepsis. Der vom NDR produzierte Film ist Teil des Near-Future-Schwerpunkts der ARD. Das Ziel ist es, wieder mehr Geschichten von Morgen zu erzählen, so wie es beispielsweise die britische Reihe "Black Mirror" vorgemacht hat.

Ein weiter Film zur nahen Zukunft wird am Mittwoch, 22. Dezember, um 20.15 Uhr in der ARD gezeigt: "Ich bin dein Mensch", produziert vom SWR. Dabei geht es in eine andere Richtung. Maria Schrader hat eine romantische Komödie über die Beziehung einer Wissenschaftlerin mit ihrem humanoiden Roboter inszeniert.