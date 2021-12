"Aus die Maus" bei Servus TV: tierische Todesfälle, menschliche Dramen

Vor knapp vier Jahren bekam Österreich einen neuen Mitbürger: Uli Brée, gebürtiger Nordrhein-Westfale, Drehbuchautor für den "Tatort" und Kopf hinter der ORF-Serie "Vorstadtweiber", erhielt die österreichische Staatsbürgerschaft. Schon in seinen "Vorstadtweibern" hatte sich Brée als Experte für die Befindlichkeiten der Alpenrepublik empfohlen, nun blickt er erneut tief hinein in die seelischen Abgründe zwischen Wien und Bregenz: ServusTV zeigt Brées achtteilige Comedy-Serie "Aus die Maus" (ab 7. Dezember, dienstags, 20.15 Uhr), ein Highlight für alle, die auf düsteren Ösi-Humor stehen.

Nina Proll, die in den "Vorstadtweibern" die Boutiquenbesitzerin Nico Pudschedl spielt, hat auch hier die Hauptrolle übernommen. Sie verkörpert eine Frau namens Bianca M. Patzelsperger, einst als "Schwester Erika" in der Serie "Die Klinik am See" ein in ganz Österreich bekannter TV-Star, heute aber Bestatterin. Bianca bringt allerdings nicht Menschen unter die Erde, sondern dahingeschiedene Haustiere. "Ob Groß, ob Klein, wir graben alle ein", lautet der Leitspruch des Bestattungsunternehmens "Aus die Maus", für das sie heute arbeitet.