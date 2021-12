Sabine Sauer – Die Frau hinter dem Lächeln: Lebenslinien-Porträt

"Sie ist klug, liebenswert, hat Ausstrahlung und ist eine begnadete Interviewerin: stets perfekt vorbereitet, zugleich mit viel Gespür für die Kunst des Improvisierens, und vor allem immer mit echtem Interesse für ihr Gegenüber." – Mit diesen Worten lobte BR-Intendant Kurt Wilhelm Ende vergangenen Jahres die Moderatorin Sabine Sauer beim Abschied in den Ruhestand nach 43 Jahren. Das "Lebenslinien"-Porträt von Daniela Agostini will nun noch einmal "die Frau hinter dem Lächeln" zeigen. Was war, was ist das Erfolgsrezept der Frau, die einst beim BR-Hörfunk neben einem Studium der Kunstgeschichte als Ansagerin begann?