"TV Total" suchte "schärfste Biene im Bundestag" – FDP-Politikerin fassungslos

Rund 5.000 Likes, dazu Hunderte Kommentare, viele davon unterhalb der Gürtellinie: Ein Twitter-Post von Franziska Brandmann, der Vorsitzenden der FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale, sorgt derzeit für Aufsehen und für heftige Diskussionen. Die 27-Jährige hatte der ProSieben-Sendung "TV Total" vorgeworfen, in der Ausgabe vom Mittwochabend "weibliche Politikerinnen gedemütigt" zu haben. "Das lässt mich fassungslos zurück. Ich hoffe, die Redaktion schämt sich in Grund und Boden", so Brandmann.