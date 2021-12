Oscar Isaac: Seine peinlichste Situation war eine Sexszene

In Kult-Filmen wie "Star Wars – Episode VII: Das Erwachen der Macht" übernahm er die Rolle des Poe Dameron. Seit dem 19. November ist Schauspielstar Oscar Isaac in einer völlig neuen Rolle zu sehen. Gemeinsam mit Jessica Chastain verkörpert er in der neuen US-Miniserie “Scenes from a Marriage” (zu sehen auf Sky Atlantic sowie Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf) ein Ehepaar, das sich mit emotionsgeladenen Themen wie Ehe und Scheidung auseinandersetzen muss.

Im Interview mit prisma erklärte der in Guatemala geborene Schauspieler, welche Dreharbeiten ihn als Schauspieler in seiner Vergangenheit besonders bewegt haben. "Ich erinnere mich auf jeden Fall an meine peinlichste Szene, aber davon sollte vielleicht besser niemand erfahren", so der Schauspieler lachend.