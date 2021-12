Alec Baldwin nach tödlichem Schuss: "Ich habe nicht abgedrückt"

In einem vorab veröffentlichten Ausschnitt eines Interviews mit dem US-amerikanischen Sender ABC wehrte der Hollywoodstar sich nun gegen derartige Vorwürfe. "Ich habe den Abzug nicht betätigt", beteuerte der 63-Jährige in dem Clip. "Ich würde niemals eine Waffe auf jemanden richten und den Abzug betätigen. Niemals." Eine Erklärung, wie sich der Schuss anderweitig gelöst haben könnte, lieferte der siebenfache Vater in dem zweiminütigen Video jedoch nicht.

"Jemand hat eine scharfe Kugel in die Waffe gesteckt – eine Kugel, die sich nicht einmal auf diesem Grundstück befinden sollte", erzählte Baldwin weiter. Er habe "keine Ahnung", wie die Munition auf das Gelände des Filmsets gelangt sei. Die Erinnerung an die Geschehnisse ließen den US-Amerikaner sichtlich emotional werden. "Wenn ich zurückdenke, überlege ich: 'Was hätte ich tun können?'", so Baldwin unter Tränen. Das insgesamt einstündige Interview mit Moderator George Stephanopoulos soll in den USA am Donnerstagabend in voller Länge ausgestrahlt werden.