Die schönsten Weihnachts-Hits im ZDF: Musik und Spenden

ARD-Film

"Ein Hauch von Amerika": Freiheit und Raissmus

In der Nachkriegszeit treffen in einer Kleinstadt in der Pfalz die Bewohner auf amerikanische GIs. Der mit Stars gespickte ARD-Dreiteiler erzählt von Aufbruch und Zukunftsträumen, aber auch von Rassismus dies- und jenseits des Atlantiks.

MEHR