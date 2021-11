Brian May wehrt sich gegen Transphobie-Vorwürfe: "Aussagen wurden verdreht"

Die Brit Awards werden künftig in geschlechtsneutralen Kategorien verliehen. Dazu hatte sich in der vergangenen Woche auch Queen-Gitarrist Brian May zu Wort gemeldet. Weil seine Äußerungen anschließend in Transphobie-Vorwürfen mündeten, verteidigte sich die Musiklegende nun via Instagram: "Ich wurde bei der Veranstaltung von einem Journalisten überfallen und völlig fertiggemacht." Daran anknüpfend hätten viele Medien berichtet, er sei "unfreundlich gegenüber Trans-Menschen".