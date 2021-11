Motsi Mabuse darf nicht nach England reisen: "Traurig, enttäuscht und wütend"

Über die Hintergründe schreibt die gebürtige Südafrikanerin mit Wohnsitz im Hunsrück: Ein Fluggast, zu dem sie offenbar in der vergangenen Woche Kontakt hatte, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun sei es ihr untersagt, ins Vereinigte Königreich einzureisen, weil ihre Zertifikate aus Deutschland dort nicht anerkannt würden. "Dies verhindert meinen Auftritt bei 'Strictly Come Dancing' am kommenden Wochenende". Sie sei "traurig, enttäuscht und wütend", schreibt die 40-Jährige weiter. "Ich bin negativ, ich bin gesund, ich bin bei meiner Familie, das zählt!"

Motsi Mabuse wurde dem deutschen TV-Publikum durch ihr Mitwirken in der RTL-Show "Let's Dance" bekannt – zunächst als Profitänzerin, seit 2011 als fester Teil der Jury. Daneben ist sie aktuell auch in der britischen Variante des international vermarkteten Formats als Jurorin tätig.

Über die Unterschiede zwischen "Let's Dance" und dem in der BBC ausgestrahlten "Strictly Come Dancing" sagte Mabuse unlängst als Kochshow-Gast von Jan Böhmermann: "Es ist ein ganz anderes Feeling, es sind für mich zwei komplett verschiedene Sendungen." In Deutschland seien die Macher stets neugierig, neue Dinge auszuprobieren, man wolle "jung" bleiben. In Großbritannien gehe es hingegen "sehr, sehr traditionell" zu. Noch ein Unterschied: Die Prominenten auf der Insel sind in Sachen Tanz und Entertainment offenbar deutlich besser vorgeprägt. "Das Niveau ist anders von Anfang an."