Instagram löscht Madonnas laszive Bilder: Das lässt sie sich nicht bieten

Dazu schrieb die Sängerin ein ausführliches Statement, in dem sie sich wortreich über den Social-Media-Dienst beklagte. Instagram habe die Bilder ohne Vorwarnung einfach gelöscht, ärgerte sich Madonna. "Der Grund, den sie meinem Management gaben, das mein Konto nicht verwaltet, war, dass ein kleiner Teil meiner Brustwarze freigelegt war", erklärte die "Like A Virgin"-Sängerin.

"Ich finde es immer noch erstaunlich, dass wir in einer Kultur leben, die es zulässt, dass jeder Zentimeter des weiblichen Körpers gezeigt wird, außer der Brustwarze", merkte Madonna kritisch an. Dabei sei es nicht der einzige Körperteil, der sexualisiert werden könne. "Kann die Brustwarze eines Mannes nicht sexualisiert werden? Was ist mit dem Hintern einer Frau, der nirgendwo zensiert wird?", erzürnte sich die Künstlerin. Sie sei dankbar dafür, ihren Verstand trotz "Jahrzehnten voller Zensur, Sexismus, Altersdiskriminierung und Misogynie" bewahrt zu haben.

Auf den Bildern, die Madonna am Donnerstag erstmalig gepostet hatte, räkelt sich die "Queen of Pop" leicht bekleidet auf einem Bett und zeigt sich in verschiedenen lasziven Posen. Bei einigen Motiven war dabei ihre nackte Brust zu sehen, auch ihren nur mit einer Fischnetz-Strumpfhose bedeckten Po reckt Madonna auf einem Foto in die Kamera.