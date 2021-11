"Gipfel der Quizgiganten": Jauch, Kerner und Cantz quizzen gemeinsam

Günther Jauch moderiert seit Jahren "Wer wird Millionär?", auch Johannes B. Kerner und Guido Cantz sind erfahrene Quizmaster. Nun treffen sie in einer RTL-Show gemeinsam an.

Es ist ein Treffen der Superklasse: Wenn im Januar 2022 die neue Quizsendung "Gipfel der Quizgiganten" auf RTL ihre Premiere feiert, ist dieser Titel durchaus wörtlich zu nehmen. Unter der Moderation von Palina Rojinski treffen nämlich nicht irgendwelche Prominente und Kandidaten aufeinander. Stattdessen handelt es sich bei beiden Seiten um die Crème de la Crème der deutschen Quizshowlandschaft. Und so treten die Quizmaster Günther Jauch von "Wer wird Millionär" (RTL), Johannes B. Kerner vom "ZDF-Quiz-Champion" und Guido Cantz von "Quizz Dich auf 1" (WDR) gemeinsam gegen die Gewinnerinnen und Gewinner eben jener und vieler weiterer Quizsendungen an.

In drei Spielrunden müssen die Teams Wissensfragen aus Kategorien wie "Erdkunde", "Sport", "Film und Fernsehen" oder "Unnützes Wissen" beantworten. In einer Spielrunde gilt es zudem, in Geschicklichkeit, Ausdauer oder Konzentration zu punkten. Im anschließenden Finale kommt es schließlich hart auf hart: Wenn die Herausforderer gewinnen, dürfen sie den erspielten Geldbetrag mit nach Hause nehmen. Siegt das Team Jauch-Kerner-Cantz, wandert das Geld in den Jackpot für die nächste Show.