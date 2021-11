"Geh aufs Ganze!": alle Infos zum Comeback

An dem Grundkonzept der Sendung hat sich wenig verändert: Erneut bekommen zufällig aus dem Publikum ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, in einer Gameshow-Anordnung attraktive Geld- und Sachpreise in Höhe von 130.000 Euro zu gewinnen. Die Verlierer erhalten immerhin den legendären, zotteligen Plüsch-Trostpreis "Zonk" – Kult bei allen TV-Nostalgikern. Auch viele Spiele, die auf die Kandidatinnen und Kandidaten warten, dürften dem Publikum von damals bekannt vorkommen: Ein Drittel der Elemente von damals sei nahezu unverändert übernommen worden, erklärte Jörg Draeger nun vor Journalisten – auch die altbekannten drei Tore wird es in der Neuauflage geben. Ein weiteres Drittel der Spiele wurde in seiner ursprünglichen Form verändert, und ein letztes Drittel bestehe aus neuen Spielen, so Draeger weiter.