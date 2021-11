Adam sucht Eva 2021: Kandidaten, Promis und Sendetermine der 6. Staffel

Die sechs neuen Folgen, in denen sich acht Prominente und acht "Normalos" dem Flirt-Abenteuer stellen, laufen immer montags um 20.15 Uhr. In einer malerischen Bucht in Griechenland treffen die Singles splitterfasernackt aufeinander und haben die einzigartige Chance ihren "Adam" oder ihre "Eva" zu finden.