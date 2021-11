Vienna Blood – Die traurige Gräfin: Kritik zum ZDF-Film

Eben jener Freud spielt nun die heimliche Hauptrolle in "Die traurige Gräfin", dem ersten der drei neuen 90-Minüter (Regie: Robert Dornhelm und Marvin Kren; Drehbuch: Steve Thompson). Denn mit den Methoden des Psychoanalytikers hatte Liebermann versucht, die wohlhabende ungarische Gräfin Sophia Nadazdy (Sunnyi Melles) von ihren vielen Leiden zu befreien. In Rückblenden erzählt der Film, wie Liebermann immer tiefer ins Unterbewusstsein der Gräfin eindringt und dabei auf allerlei Verdrängtes und Unterdrücktes stößt. In Rückblenden deshalb, weil die Ungarin nicht mehr am Leben ist, auf spektakuläre Weise in einem Nobelhotel dahingeschieden. Mord oder Selbstmord?