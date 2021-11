Let the music play: die Promi-Kandidaten in der SAT.1-Show

Wer kennt die Hits am besten? Acht Stars treten zu einem Promi-Special von "Let the music play" an. Ein gutes Gehör beweisen wollen unter anderem Jeanette Biedermann und Patrick Lindner.

"Let the music play – Das große Promi Special" Quiz-Show • 19.11.2021 • 20:15 Uhr

Im Jahr 2019 erlebte das in Vergessenheit geratene Format der Musikrateshow mit "The Masked Singer" sein wohlverdientes Revival: Der ProSieben-Dauerbrenner, der sich dank Traumquoten mittlerweile einen Sendeplatz am Samstagabend erkämpft hat, avancierte innerhalb von fünf Staffeln zur Kultshow. Kein Wunder also, dass ähnliche Formate nicht lange auf sich warten ließen: sei es "I Can See Your Voice" bei RTL oder die erst vor kurzem wiederbelebte SAT.1-Sendung "Let the music play – Das Hit Quiz", welches nun auch mit einem Promi-Spezial an den Start geht.

In "Let the music play – Das Hit Quiz" geht es darum, Liedtitel möglichst schnell zu benennen, die live von der Studioband Wolf & The Gang vorgetragen werden. Die Idee zur Show stammt aus den USA, wo "Name That Tune" seit 1953 ausgestrahlt wird. Auch in Deutschland lief die Sendung von 1999 bis 2001 unter dem Titel "Hast Du Töne?", damals moderiert von Matthias Opdenhövel. Erst im August kehrte das Musikformat auf SAT.1 als Vorabendshow zurück – weitere Folgen sind bereits für 2022 angekündigt.

Zur Primetime müssen nun auch acht prominente Quizzer ein gutes Gehör beweisen: In der von Amiaz Habtu moderierten Promi-Ausgabe "Let the music play – Das große Promi Special" winkt den versiertesten Musikkennern eine Gewinnsumme von 50.000 Euro für den guten Zweck. Antreten werden vier Promi-Duos.

Die Promi-Kandidaten im Überblick: Jeanette Biedermann und Tom Beck

Aminata Belli und Patrick Lindner

Bürger Lars Dietrich und Oli P.

Melissa Khalaj und Gil Ofarim Neben "Gastauftritten prominenter Musikstars", wie SAT.1 vorab ankündigte, dürfen sich Fans auch auf vielversprechende Spiele mit Titeln wie "Song Buzzer", "Remix", "Rückwärts Singen" oder "Wrong Lyrics" freuen.

"Let the music play – Das große Promi Special" – Fr. 19.11. – SAT.1: 20.15 Uhr