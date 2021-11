Charlotte Würdig und ihre Kinder haben Corona

Ab in die Quarantäne: Charlotte Würdig ist am Coronavirus erkrankt. Wie die Moderatorin via Instagram bekannt gab, muss sie sich in häusliche Isolation begeben. Auf der Social-Media-Plattform postete die 43-Jährige ein Bild von sich. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme stemmt sie ihre Arme in die Hüften und schaut mit nachdenklichem Blick in die Kamera. Dazu schrieb sie: "Scheiße, jetzt hat es uns 3 auch erwischt! Corona!" Die Aussage versah sie zudem mit einem masketragenden Emoji.