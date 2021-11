Roland Kaiser kritisiert Impfgegner: "Abstruseste Argumente"

Die erste Runde an Corona-Impfungen ist bereits bei mehr als 70 Prozent der Deutschen verabreicht. Weil die Fallzahlen im Herbst trotzdem unaufhörlich steigen, sind Booster-Impfungen das Thema der Stunde. Eine der Auffrischspritzen, die von der Ständigen Impfkommission am Donnerstag für alle Personen ab 18 Jahren empfohlen wurde, landete auch im Arm von Roland Kaiser . Wie der Schlagersänger am Mittwochabend im ARD-Talk "maischberger. die woche" bestätigte, sei er bereits "geboostert". Menschen, die weiterhin skeptisch gegenüber der Corona-Impfung seien, könne er hingegen nicht verstehen, so Kaiser.

"Es ist so schwer zu erklären", entgegnete der Künstler den Nachfragen von Gastgeberin Sandra Maischberger hinsichtlich der Impf-Ablehnung in gewissen Bevölkerungsgruppen. An ihn würden in Gesprächen bisweilen "die abstrusesten Argumente" herangetragen, beklagte Roland Kaiser. Er selbst habe noch nie negative Auswirkungen nach Impfungen bemerkt, versicherte er: "Ich bin in vielen Bereichen geimpft worden als Kind, so wie viele andere Menschen auch. Uns geht's allen gut, wir hatten keine Langzeitwirkungen."