Tiger King: Wird die 2. Staffel noch verrückter?

Eine Reality-Show über das merkwürdige Leben von Großkatzenbesitzern in den USA. Im ersten Corona-Lockdown kam diese Art der Zerstreuung für viele grade recht. Nun kommt die 2. Staffel.

Der erste Corona-Lockdown war ein Schock, aber Netflix machte ihn ein bisschen erträglicher und ließ im Frühjahr 2020 einen – sagen wir mal – extravaganten Raubkatzen-Besitzer auf das Publikum los. Und weil man eh nichts Besseres zu tun hatte, schaute man sich die skurrilen Eskapaden von Joe Exotic gerne an: Irrer als das Leben in der Pandemie war nur die Netflix-Doku "Tiger King" (deutscher Titel: "Tiger King: Großkatzen und ihre Raubtiere"). Wie das Virus ist auch Joe Exotic nicht unterzukriegen: Ab 17. November zeigt Netflix in fünf neuen Episoden, wie es mit dem exzentrischen Zoobetreiber weitergeht.