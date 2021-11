Monika Gruber erklärt die Gründe für ihren Abschied

Es war ein großer Schock für die Fans von Monika Gruber: Bereits Ende Oktober kündigte die 50-jährige Kabarettistin das Ende ihrer Bühnenkarriere an. Ihr aktuelles Bühnenprogramm "Ohne Worte", sagte sie gegenüber der "Bild", sei ihr letztes. Die genauen Hintergründe, die sie zu ihrer Entscheidung bewegten, legte Gruber nun in der jüngsten Ausgabe der Talkshow "Talk im Hangar-7" auf ServusTV dar.

Kurz nach der Einführung der 2-G-Regelung hatte Gruber auch in einem Facebook-Video Stellung bezogen: "Wir wissen alle mittlerweile, dass die Geimpften, da gehöre ich auch dazu, weiterhin ansteckend sein können und es weitergeben können. Und die laufen jetzt völlig ungetestet in der Gegend umanand. Ich lass mich dreimal die Woche testen, weil ich einfach sicher sein will, dass ich beim Autogrammschreiben oder wenn ich jemanden in den Arm nehme, niemanden anstecken kann."