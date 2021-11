Champions: Cate Blanchett und Ben Stiller drehen gemeinsam

Die britische Agentenserie "The Champions" wird zum Kinofilm – unter der Regie von Ben Stiller, der zusammen mit Cate Blanchett auch vor der Kamera stehen wird. Das berichtet unter anderem das US-Branchenblatt "Variety". "The Champions" lief Ende der 60er-Jahre im britischen Fernsehen und wurde in Deutschland 1991 bei ProSieben ausgestrahlt. In 30 Folgen erzählt die Produktion von einer Gruppe von Geheimagenten der Vereinten Nationen, die über Tibet mit dem Flugzeug abstürzen und dort übernatürliche Fähigkeiten erlangen. Der nun geplanten Film soll eine Hommage an die Serie werden.