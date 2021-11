Giovanni Zarrella Show: die Gäste in der 2. Ausgabe

Vornehmlich treten in der Show Künstler aus der Schlagerszene auf, doch auch für Fans von Popmusuk ist etwas dabei. Aus Großbritannien hat sich der Singer-Songwriter Calum Scott angekündigt, der neben seiner aktuellen Single auch seinen großen Hit "You Are The Reason" zusammen mit dem Gastgeber singen wird. Zudem tritt das Ensemble von Michael Flatley's "Lord of the Dance" auf.