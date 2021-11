Doppelpass: Thomas Helmer vertritt erkrankten Florian König

Aus gesundheitlichen Gründen muss "Doppelpass"-Moderator Florian König weiter pausieren. In den vergangenen Wochen hatte ihn Rudi Brückner vertreten, nun gibt es eine weitere Rückkehr.

Eigentlich war seine Karriere als Moderator am Sonntagmorgen zu Ende. Jetzt kehrt Thomas Helmer zum SPORT1-"Doppelpass" zurück. Am Sonntag, 13. November, wird er Florian König vertreten, der aus gesundheitlichen Gründen weiter nicht zur Verfügung steht. Über einige Wochen hinweg hatte Rudi Brückner die Aufgabe übernommen. Der heute 66-Jährige hatte den "Doppelpass" bereits in den Jahren von 1995 bis 2004 moderiert. Thomas Helmer war von 2015 bis Juli 2021 alleiniger Gastgeber des Fußballtalks.