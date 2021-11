Mike Krüger beendet TV-Karriere – es sei denn ...

Mike Krüger macht Schluss: Ich gehe in Show-Rente!", kündigte der 69-Jährige das Ende seiner TV- und Bühnenkarriere an. Nur für einen Kollegen würde er nochmal eine Ausnahme machen.

Lange Jahre war er gern gesehener Gast und Gastgeber im deutschen Fernsehen, seinen trockenen Witz spielte er auch live vor Publikum gekonnt aus. Nun hat Comedy-Legende Mike Krüger angekündigt, seine TV- und Bühnenkarriere beenden zu wollen. "Ich gehe in Show-Rente!", sagte der 69-Jährige in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Monatelang sei er unterwegs gewesen, habe mehr Zeit in Hotels als zu Hause verbracht: "Das war alles eine prima Sache. Aber jetzt ist es auch mal Zeit, meiner Frau ein bisschen Zeit zurückzuzahlen", so Krüger, der am 12. Dezember seinen 46. Hochzeitstag feiert und zwei Tage später sein 70. Lebensjahr vollendet.