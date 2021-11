Kritik zu Red Notice: Netflix-Film macht richtig Laune

Netflix wirft gerne mit Superlativen um sich. Erst jüngst berauschte man sich beim Streaminganbieter am Überraschungserfolg der Serie "Squid Game". In regelmäßigen Abständen folgten Rekordmeldungen über die nun erfolgreichste Netflixserie überhaupt, den Hype in den sozialen Medien nahm man gerne mit. Doch der VoD-Gigant hat schon den nächsten, reichlich teuren Pfeil im Köcher: den Action-Kracher "Red Notice" (ab 12. November), der mit kolportierten 160 Millionen Dollar so viel Produktionsbudget verschlang wie noch keine Filmeigenproduktion von Netflix je zuvor. Doch reicht ein großer Geldbeutel alleine auch für ein gutes Ergebnis?