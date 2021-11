"Squid Game" bekommt 2. Staffel

Bei diesem Erfolg ist das keine Überraschung: Der Netflix-Hit "Squid Game" bekommt eine Fortsetzung. Das bestätigte Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk.

Um keine Serie entstand in diesem Jahr ein derartiger Hype wie um "Squid Game". Der Survivalthriller von Netflix setzte nicht nur eine weltweite Aufregung in den sozialen Medien in Gang, sondern avancierte auch zur erfolgreichsten Eigenproduktion des Streamingdienstes überhaupt. Vier Wochen nach dem Start hatten bereits 111 Millionen Accounts die Serie gestartet – und die Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht am Ende.

Wie Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk nun via Twitter bestätigte, bekommt der Serienhit eine zweite Staffel. In einem Video der Nachrichtenagentur Associated Press berichtete er von "so viel Druck, eine so hohe Nachfrage und so viel Liebe" für neue Folgen. "Da habe ich fast das Gefühl, ihr lasst uns keine Wahl!", gab der Koreaner zu Protokoll. Aktuell befänden sich die neuen Episoden "im Planungsprozess", weshalb Hwang noch keine Informationen über einen möglichen Starttermin preisgab. Zu einem Versprechen ließ sich der Serienmacher aber hinreißen: "Gi-hun wird zurückkommen, und er wird etwas für die Welt tun."

"Squid Game" handelt von einer brutalen Gameshow, in der 456 hoch verschuldete Menschen wie der arbeitslose und wettsüchtige Chauffeur Geong Gi-hun (Lee Jung-jae) teilnehmen und in Spielen aus ihrer Kindheit um einen Millionengewinn, aber auch um ihr Leben kämpfen. Sechs Runden stehen an – und wer eine davon verliert, verliert auch sein Leben. Pro gefallenem Teilnehmer wandert noch mehr Geld in den Jackpot. Inszeniert wird dieses Spektakel von mysteriösen Maskenmännern an einem abgelegenen Ort.

"Als Überlebensspiel ist sie Unterhaltung und menschliches Drama. Die dargestellten Spiele sind extrem einfach und leicht zu verstehen. Das erlaubt es den Zuschauern, sich auf die Figuren zu konzentrieren", erklärte Autor und Regisseur Hwang Dong-hyuk den Reiz von "Squid Game".