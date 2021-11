Alec Baldwin fordert nach tödlichem Schuss Polizei an Filmsets

Comedy-Format

Ulmen bei "Your Life Is a Joke": "Ich schreie meine Kinder an"

In der neuen Netflix-Show "Your Life Is a Joke" "outet" sich Christian Ulmen im Gespräch mit Comedian Oliver Polak als schreiender Vater, spießiger Baumarkt-Fan und Promi im Schlabber-Look, der Taufen in Edel-Restaurants feiert.

MEHR