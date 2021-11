Greta Thunberg: Das ist in der Doku bei Sky zu sehen

Der Film beginnt im Oktober 2019, nur vier Wochen nach Gretas emotionalem Auftritt auf dem UN-Klimagipfel in New York: "How dare you?" ("Wie könnt ihr es wagen?"), hatte sie damals den politischen Vertreterinnen und Vertretern angesichts ihrer Tatenlosigkeit in der Klimakrise an den Kopf geworfen. Es ist ein Satz, der um die Welt ging. Dass es vor allem ihre emotionalen Auftritte sind, die in den Medien Gehör finden, ist Greta bewusst: "Die Leute hören nur die emotionalen Sätze", erklärt sie. "Ich sage so etwas, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, aber die habe ich nun. Jetzt kann ich über die eigentlichen Dinge sprechen, die Fakten."