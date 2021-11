"Let's Dance"-Tänzerin Kathrin Menzinger hat ein Backbuch veröffentlicht

Sie choreografieren die "Let's Dance"-Tour. Was erwartet die Besucher?

Kleine Korrektur: Mein Tanzpartner Vadim und ich dürfen die "Let's Dance"-Tour gemeinsam choreografieren. Wir platzen jetzt schon fast vor Stolz und Demut, und können es kaum erwarten, all unsere Visionen auf der Bühne zu sehen. Das Publikum erwartet eine Show, die dem langen Warten gerecht werden soll. Wir alle, vom ganzen Team hinter den Kulissen bis hin zum Cast, brennen darauf, endlich wieder auf Tour zu gehen, und dieses Feuer wird man bis in die letzten Reihen spüren können.

Welchen Tanz möchten Sie am liebsten dem Publikum präsentieren?

Zusätzlich zu den fünf neuen Gruppentänzen an denen wir schon seit fünf Monaten arbeiten, freue ich mich natürlich auch besonders auf die Einzeltänze mit Tijan. Wir haben seit zwei Jahren nicht mehr zusammen getanzt, und ich bin sehr froh dass wir nun endlich wieder die Chance dazu haben.

Sie haben im September Ihr erstes Backbuch namens "LET'S BAKE! Meine liebsten Weihnachtsplätzchen" herausgebracht. Wenn Sie sich entscheiden müssten für nur eins – was ist Ihr Lieblingsplätzchen?

Haben Sie besondere Rituale in der Weihnachtszeit?

Ich backe jedes Jahr in der Weihnachtszeit so an die 30 Sorten Kekse und beschenke damit meine Familie und Freunde.