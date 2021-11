"Tatort: Dreams" – Kritik zum neuen Fall aus München

Im "Tatort" von "Hindafing"-Macher Boris Kunz (Regie) erforschen die Kommissare zwei Welten, in die sie sich erst mal einfinden müssen. Zum einen die knallharten Regeln und der Konkurrenzkampf des "Leistungssports" Klassik und natürlich die faszinierende "Halbwelt" des luziden Träumens. Spannend ist an diesem in dunkler, sehr stimmungsvoller Optik gefilmten Krimi (Kamera: Volker Tittel) die Idee, den Klartraum samt all seiner Fragen und Mythen zum Thema eines Kriminalfalles zu machen. Ein bisschen viel wird es für Zuschauerinnen und Zuschauer dann aber doch, weil in Kombination mit der etwas plakativen Kritik an modernen Selbstoptimiern doch ein bisschen zu viel in Sachen Plot-Konstruktion zusammenkommt.