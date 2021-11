"Tatort"-Schauspieler Vladimir Burlakov zeigt sich erstmals mit seinem Freund

Bei der Verleihung der "GQ Men of the Year"-Awards zeigte sich "Tatort"-Star Vladimir Burlakov erstmals mit seinem neuen Freund. Es war gleichzeitig sein öffentliches Coming-out.

Seit rund einem Jahr spielt Vladimir Burlakov den Kriminalhauptkommissar Leo Hölzer im Saarländer "Tatort". Doch auch zuvor stand der 34-Jährige durch seine zahlreichen Rollen, etwa in "Marco W. – 247 Tage im türkischen Gefängnis" (2011), immer wieder im Rampenlicht. Sein Privatleben und damit auch sein Liebesleben hielt er bislang allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Dies hat sich nun geändert: Als am Donnerstagabend die "GQ Men of the Year"-Awards in Berlin verliehen wurde, schritt Burlakov Hand in Hand mit einem Mann über den roten Teppich.