Gewinnen: "The Outsiders" auf DVD

Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon, Diane Lane und Rob Lowe sind nur einige der Mitglieder des Cast, die später zu absoluten Topstars wurden. Auch ihretwegen zählt Francis Ford Coppolas Kultfilm von 1983 über rivalisierende Jugendgangs zu den erfolgreichsten Filmen des Regisseurs. "The Outsiders" basiert auf dem Jugendbuch-Bestseller von S. E. Hinton aus dem Jahr 1967 und spielt in Tulsa, Oklahoma in den 1960er-Jahren.

Die Restaurierung von "The Outsiders" wurde bei Roundabout Entertainment in Burbank unter der Aufsicht von James Mockoski, Head of Archives and Restorations bei American Zoetrope und langjähriger Mitarbeiter von Francis Ford Coppola vorgenommen.