"Tiger King" Joe Exotic ist an Krebs erkrankt

Reality-TV-Star Joe Exotic, bekannt aus der Netflix-Doku "Tiger King" ist an Krebs erkrankt. Derzeit verbüßt er eine lange Haftstrafe.

Joe Exotic, Star der Netflix-Dokuserie "Tiger King", ist an Krebs erkrankt. "Mit traurigem Gesicht muss ich euch mitteilen, dass die Ärzte mich heute angerufen haben, um mir sagen, dass bei meiner Prostata-Biopsie ein aggressiver Krebs festgestellt wurde", schreibt der inhaftierte Reality-TV-Star auf seiner Instagram-Seite. Er warte nun "noch auf die Ergebnisse anderer Tests" und wolle "kein Mitleid", erklärte der 58-Jährige.

Joe Exotic, der bürgerlich Joseph Allen Maldonado-Passage heißt, betrieb in den USA mehrere Privatzoos und wurde als Protagonist der Netflixserie "Tiger King" bekannt. Exotic wurde im April 2019 wegen versuchter Erteilung eines Mordauftrags sowie wegen Verstößen gegen die Haltevorschriften exotischer Tierarten angeklagt und zu 22 Jahren Haft verurteilt. Derzeit sitzt er in einem Gefängnis im texanischen Fort Worth in Haft.