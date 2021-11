"And Just Like That...": Wo das "Sex and the City"-Sequel läuft

Die Stars aus "Sex and the City" sind zurück: In "And Just Like That..." schlagen sich Carrie, Miranda und Charlotte wieder mit den alltäglichen Problemen herum. Im Dezember 2021 ist die Serie auch in Deutschland zu sehen.

Wie Pay-TV-Sender Sky mitteilte, wird "And Just Like That..." bei Streamingabieter Sky Ticket sowie auf Sky Comedy verfügbar sein. Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt. Derzeit finden noch Dreharbeiten statt.

"And Just Like That..." folgt Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern. Aus dem Original-Quartett fehlt lediglich Samantha (Kim Cattrall). Das Verhältnis zwischen Parker und Cattrall soll seit Jahren belastet sein.

In weiteren Rollen sind Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler zu sehen.

Aktuell sind bei Sky Ticket alle Staffeln der Original-Serie "Sex and the City" abrufbar. Ab 1. Dezember stehen auch die beiden Kinofilme "Sex and the City - Der Film" und "Sex and the City 2" auf Abruf bereit.