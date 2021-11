"Chez Krömer": Stuckrad-Barre schweigt zu Döpfner und Reichelt

In seiner Talkshow wollte Kurz Krömer seinem Gast Benjamin von Stuckrad-Barre Insider-Wissen zur Affäre um Springer-Boss Mathias Döpfner und den geschassten "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt zu entlocken. Er scheiterte.

Kurt Krömer trifft Benjamin von Stuckrad-Barre. Eine ohne Frage spannende Gesprächskonstellation, die zum Staffelstart der RBB-Comedytalkshow "Chez Krömer" nun aber eine über den distinguierten Plausch hinausgehende Erwartungshaltung weckte. Schließlich war der Name Stuckrad-Barre unlängst in der "New York Times" zu lesen – und das nicht im Zuge einer Literaturkritik.