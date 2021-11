Leschs Kosmos: Pilze als Retter und Killer

Meist thematisiert Harald Lesch in seinen Sendungen die ganz großen Fragen – etwa nach dem Ursprung des Universums oder nach dem Unterschied zwischen Fakten und Fake News. Dass der Fernsehprofessor auch kleinere Phänomene unseres Daseins zu schätzen weiß, zeigt die aktuelle Ausgabe von "Leschs Kosmos". Unter dem Titel "Aus dem Giftschrank der Natur" dreht sich in der ZDF-Wissenssendung – passend zum Herbst – alles um Pilze. Ein romantischer Waldspaziergang wird die Ausgabe dennoch nicht: Lesch wäre nicht Lesch, wenn er nicht auch diesem Thema Spektakuläres abgewinnen könnte.

So geht es einerseits um die Gefahr, die von Pilzerkrankungen ausgeht: Forscher versuchen schon länger herauszufinden, wie Pilze das menschliche Immunsystem überwinden können – etwa der eigentlich harmlose Pilz Candida auris, der jedoch tödliches Potenzial in sich trägt. Paradox: Zugleich suchen die Wissenschaftler nach neuen Medikamenten – ebenfalls auf Pilzbasis. Heilende Kräfte sprach man Pilzen schließlich schon vor 2000 Jahren in China zu; heute helfen sie bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Ebenfalls Abhilfe versprechen die Pilze bei der Resistenz gegen Antibiotika. Schlummern in den unzähligen Pilzarten noch mehr Genesungsstoffe?

Während Schulmediziner immer mehr auf die Wirkung der Pilze setzen, wussten die Indigenen in Mittelamerika und später die Hippies schon früher Bescheid: Magic Mushrooms haben berauschende Wirkung, können allerdings auch – bei falscher Dosierung – gefährlich für Leib und Leben werden. Doch auch die "Zauberpilze" werden mehr und mehr professionell eingesetzt – beispielsweise in der Therapie von Depressionen. Der Wirkstoff Psilocybin wird etwa in Kanada und den USA seit kurzer Zeit in der Psychotherapie verwendet. Auch in Deutschland laufen erste Versuche.