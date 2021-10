Ehrlich Brothers – Die neue Fabrik der Träume: RTL zeigt neue Show

So darf man sich unter anderem auf ganz frisch ausgetüftelte Illusionen freuen – etwa den Hindernis-Parcours, der auf einem fliegenden Zauberbesen bewältigt werden muss. Prominente Gäste sind diesmal Judith Rakers, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles, die ebenfalls zeigen sollen, dass magische Kräfte in ihren stecken.

Out of Ostwestfalen-Lippe: Geboren wurden die Ehrlich-Brüder einst in Herford. Nun kennt man sie in ganz Deutschland und weit über die Landesgrenzen hinaus. Die erfolgreichen Familien-Magier füllen üblicherweise die ganz großen Hallen. Zuletzt musste es Pandemie-bedingt eine Nummer kleiner werden. Dafür springt der Funke teilweise besser über – in der titelgebenden "Fabrik der Träume". Damit spielen die Ehrlichs auf den Ort an, wo ihnen meist die besten Einfälle kommen: im heimischen Wohnzimmer.