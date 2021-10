"#VOXforWomen": VOX startet Kampagne mit Themenwoche

Anfang November steht bei VOX eine Woche lang Frauenpower auf der Tagesordnung: Von 1. November bis 7. November will der Kölner Sender mit einer Themenwoche täglich starke Frauen in den Vordergrund stellen und auf bestehende gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen. Den Anfang machen Moderatorin Laura Wontorra und Schauspielerin und "VOXforWomen"-Mitinitiatorin Natalia Wörner, die sich in der dreistündigen Sondersendung "#VOXforWomen – Das Event" (Montag, 1. November, 20.15 Uhr) Themen wie "Rollenbilder, Berufe und Aufklärung" widmen.

Auch die restliche Woche über liegt der Fokus auf der weiblichen Perspektive. So geht es im Nachmittagsprogramm, etwa bei "Mein Kind, dein Kind", "First Dates" und "Zwischen Tüll und Tränen" in dieser Woche um "starke Mütter", "starke Frauen" und "starke Brautausstatterinnen". Auch beim VOX-Dauerbrenner "Shopping Queen" will man mit dem Motto "Body Positivity" und den prominenten Shoppingbegleiterinnen Angelina Kirsch, Nicole Staudinger, Kristina Vogel, Natascha Ochsenknecht und Regina Halmich einen Beitrag zum Feminismus leisten. Die Primetime steht ebenfalls unter dem Motto "Female Empowerment" – etwa dann, wenn Steffen Henssler bei "Grill den Henssler" am Sonntagabend (20.15 Uhr) gegen ein rein weibliches Promi-Team, bestehend aus "Princess Charming" Irina Schlauch, Motsi Mabuse, Cheyenne und Valentina Pahde und den Koch-Coaches Nathalie und Jennifer Dienstbach, antritt.