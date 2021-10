Michelle Obama mit Gastauftritt letzter Staffel von "Black-ish"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Michelle Obama als Schauspielerin versucht: 2014 war sie als Gast in der Sitcom "Parks and Recreation" zu sehen. Hier wie auch bei ihren zahlreichen Auftritten in der US-amerikanischen "Sesamstraße" spielte die inzwischen 57-Jährige sich selbst. Schon bald wird die einstige First Lady erneut in einer Fernsehserie zu sehen sein: In "Black-ish" bekommt sie einen Gastauftritt in der finalen Staffel. Dies kündigten die Verantwortlichen am Donnerstag via Twitter und Instagram an.