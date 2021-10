Matt Damon und Ben Affleck wieder gemeinsam vor der Kamera

Endlich sind sie wieder vereint. 25 Jahre nach dem Kultfilm "Good Will Hunting" stehen Matt Damon und Ben Affleck wieder gemeinsam für Ridley Scotts " The Last Duel " (seit 14. Oktober im Kino) vor der Kamera.

Mit Affleck selbst ist er seit Jahren befreundet – kein Wunder also, dass am Set jede Menge los war. "Ich hatte zwar einen eigenen Trailer, aber da war ich nie, weil am Set rund um die Uhr so viel Action war", so Matt Damon mit einem breiten Grinsen. Auch Schauspiel-Kollege Ben Affleck schwärmt gegenüber prisma: "Es hat wirklich Spaß gemacht, mit so vielen talentierten Leuten zusammenzuarbeiten. Die einzige Sache, die sich ein wenig schwer auf der Brust angefühlt hat, war die Tatsache, dass wir mitten in der Pandemie gedreht haben. Das war schon extrem, weil wir nach der jeder Szene sofort alle getrennt werden mussten. Das war ein Hindernis. Aber Irland als Drehort war einfach magisch. Ich war zuvor noch nie da!"