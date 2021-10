Lena Lorenz – Zerbrechliches Glück: große Tragik in der ZDF-Reihe

Wie schrieb doch eine Berliner Tageszeitung schon vor Zeiten so schön? – "Für Jens Atzorn gehen manche Türen schneller auf." Die Tragik ist denn doch zu groß, als dass man es verschweigen könnte: Jens Atzorn, der Film-Mann der so hilfreichen wie lebensfrohen Hebamme Lena Lorenz, wird in der 23. Folge des gleichnamigen ZDF-Dauerbrenners (seit 2015) von einem schweren Schicksalsschlag ereilt. Dabei wollte der Bergfreund doch nur anderen das Leben retten – fast so wie der "Bergdoktor" von nebenan, der sonst mit Rekordwerten den ZDF-Donnerstagssendeplatz füllt. "Lena Lorenz – Zerbrechliches Glück" ist der zweite von vier neuen Filmen der Reihe.