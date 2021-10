Army of Thieves: Kritik zum Netflix-Film mit Matthias Schweighöfer

Matthias Schweighöfer begibt sich im Prequel zum Zombie-Blockbuster "Army Of The Dead" auf einen Kalauer-Raubzug.

Er überstrahlte in "Army of the Dead" alle Hollywood-Stars: Matthias Schweighöfer machte als Panzerknacker Ludwig Dieter den Zombie-Kracher von Zack Snyder zu seiner persönlichen One-Man-Show. Die Fans liebten den tollpatschigen Nerd, der mit seinem eigenartigen deutschen Humor im Prequel "Army of Thieves" ab 29. Oktober bei Netflix erneut auf Beutezug geht.

Netflix hatte früh angekündigt, dass der Sommer-Blockbuster "Army of the Dead" der Anfang einer ganzen Reihe sein soll. Geplant sind unter anderem eine Anime-Serie und eine Real-Serie, die die Anfänge des Zombie-Ausbruchs in den Fokus rücken. Als erster darf nun Matthias Schweighöfer die Vorgeschichte seiner Figur erzählen: Er übernahm nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie.

Auf dem Papier passt das alles gut zusammen: Die Gauner-Farce ist eigentlich die richtige Kragenweite für den Komödienspezialisten, der unscheinbare Figuren gerne in total absurde Situationen bringt. So wie Ludwig Dieter, ein ziemlich langweiliger Kleinstadt-Banker, der von der aufregenden Gwendoline (Nathalie Emmanuel) in einem verregneten, in der Zeit stehen gebliebenem Fachwerkensemble namens Deutschland aus seinem bleigrauen Alltag gerissen wird.

Die abgezockte Juwelendiebin plant mit ihren Kompagnons Korina (Schweighöfers Freundin Ruby O. Fee), Brad Cage (Stuart Martin) und Rolf (Guz Khan) einen Raubzug in drei Akten. Die Ziele sind die legendären Tresore "Rheingold", "Walküre" und "Siegfried". Der vierte Panzerschrank der Wagner-Reihe, "Götterdämmerung", spielte in "Army of the Dead" eine Rolle.

Weil sich Ludwig Dieter in seiner Freizeit intensiv mit Tresoren beschäftigt und ungeklickte Youtube-Videos über sein Hobby produziert, ist er der richtige Mann, um den Coup wirklich durchziehen zu können. Dass er tollpatschig, ängstlich, von der Gangsterwelt komplett überwältigt ist, ist für den Raubzug nicht besonders hilfreich, soll beim Publikum aber für Heiterkeit sorgen.

Das Problem ist nur: Schweighöfers Figur Ludwig Dieter war in "Army of the Dead" zwar eine perfekte Nebenrolle, sie trägt aber keinen ganzen Film. Zumal sich Schweighöfer durch eine Story grimassiert, die sich mit Variationen des immer gleichen Heist-Themas begnügt und in denen alle möglichen Motive aus allen möglichen Gangsterfilmen mit größtmöglicher Albernheit verwurstet werden. Tapsige Polizisten und eine merkwürdige Liebelei sind da noch die geringsten Übel. Immerhin aber lernt man etwas über Richard Wagners "Ring der Nibelungen" ...