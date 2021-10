Royale Ehefrauen: ZDF-Doku über die Bürde, eine Windsor zu sein

Traumberuf Prinzessin? Von wegen. Die Erwartungen an die angeheirateten Royals sind hoch. Meghan Markle zog nicht als Erste entsprechende Konsequenzen.

Wie in anderen europäischen Königshäusern auch, heiraten britische Royals zunehmend bürgerliche Frauen. Sie bringen, so behauptet die Dokumentation von Katherine Kelly zu Beginn, "frischen Wind" ins Königshaus und erneuern im besten Fall damit die Monarchie. Doch nicht selten folgt auf die Traumhochzeit die royale Trennung. Bereits 18 Monate nach der Märchenhochzeit auf Windsor Castle verabschiedeten sich 2020 Meghan Markle und Prinz Harry aus dem britischen Königshaus und ergriffen die Flucht nach Vancouver Island. Offenbar fällt die Erneuerung nicht so leicht.