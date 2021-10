Stephan Remmler wird 75: Was wurde aus dem Trio-Frontmann?

Zum Kultstar der Neuen Deutschen Welle wurde Stephan Remmler eher unfreiwillig. An den Erfolg von "Da Da Da" konnte und wollte er nie wieder anknüpfen. Am 25. Oktober wird er 75 Jahre alt.

Einige Zuschauer lachten, andere schauten völlig entgeistert: Als Trio im Mai 1982 mit "Da Da Da" in der ZDF-"Hitparade" auftraten, war die Single erst auf dem Weg zum Hit. Dass das minimalistische Lied das eher konservative Publikum verstörte und keinen der ersten drei Plätze belegte, hatte die Band womöglich geahnt. Trio-Frontmann Stephan Remmler jedenfalls trug den späteren Hit mit schelmischem Grinsen zum Halbplayback vor. Sich selbst und die Welt nicht zu ernst zu nehmen, das war immer eine der Stärken von Remmler, der am 25. Oktober seinen 75. Geburtstag feiert.

Dabei war der Weg zum Welthit kein Spaß gewesen: Ende der 70er-Jahre hatten Remmler und sein Trio-Bandkollege, Gitarrist Gert "Kralle" Krawinkel, ihren sicheren Job als Lehrer gekündigt, um es noch einmal – nachdem sie bereits als Schüler in einer Rolling-Stones-Coverband zusammen gespielt hatten – mit der großen Musikkarriere zu versuchen. Zwischenzeitlich waren sie gezwungen, einen Großteil ihres Equipments zu verkaufen, machten aber aus der Not eine Tugend: Mit Peter Behrens am Schlagzeug, aber ohne Bassist und mit minimalistischem Sound erregte die schlicht Trio benannte Band erste Aufmerksamkeit.