Jamie Lee Curtis: Das Erfolgsgeheimnis von "Halloween"

Darauf haben Fans der "Halloween"-Reihe gewartet! In " Halloween Kills " (seit 21. Oktober im Kino) schlüpft Grusel-Ikone Jamie Lee Curtis erneut und zum insgesamt sechsten Mal in die legendäre Rolle der Laurie Strode.

Schauspiel-Kollegin Andi Matichak, die im Film Jamie Lee Curtis' Enkelin Allyson mimt, fügte hinzu: "Genau dieses simple Konstrukt – Gut gegen Böse – ist es, was Halloween so gruselig macht. Man kann all seine Ängste und Befürchtungen auf eine böse Figur projizieren. Und dazu gibt es noch völlig irre und irrationale Gewalttaten. Das ist total gruselig und wird niemals 'Oldschool' sein."