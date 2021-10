WDR-Lokalzeit Duisburg muss nach Wasserschaden umziehen

In den nächsten Wochen müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer der Lokalzeit in Duisburg (Montag bis Freitag, 19.30 Uhr, WDR) an einen neuen Anblick gewöhnen: Wie der WDR am Donnerstagnachmittag meldete, zieht die Sendung vorübergehend um. Grund dafür ist ein Wasserschaden, der die Aufzeichnung im Sendestudio in Duisburg voraussichtlich mehrere Wochen verhindern wird. Während der Sendung am Mittwochabend seien laut WDR "plötzlich große Mengen Wasser" von der Decke geregnet, die den Sender zwangen, kurzfristig auf die Sendung aus Düsseldorf umzuschalten.