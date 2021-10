Margot Robbie: "Ich wäre gerne im realen Leben so stark"

Sie gilt als absolutes Multitalent: Margot Robbie hat es in den vergangenen Jahren mit Performances in Filmen wie "Bombshell – Das Ende des Schweigens" (2020), "The Wolf of Wall Street" (2013) oder "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) ganz nach oben geschafft. Die gebürtige Australierin zeigt in jeder Rolle eine neue Facette. Kein Wunder also, dass die zweifach für einen Oscar nominierte Schauspielerin fast jedes Jahr aufs Neue für eine Überraschung sorgt. So auch in ihrer Rolle als verrückte Verbrecherin Harley Quinn im Action-Hit "The Suicide Squad" (bei Sky Cinema, Sky Ticket und Sky Q zu sehen). Ob die attraktive Schauspielerin auch privat so stark ist wie ihre Filmrollen? Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verneinte Robbie: "Ich wäre gerne im realen Leben so stark, bin ich aber leider nicht immer. Aber ich gebe mein Bestes, immer positiv zu sein."